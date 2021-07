Vier Tote bei Unwettern im Landkreis Ahrweiler

Im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) sind vier Menschen nach schweren Überflutungen ums Leben gekommen.

Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Donnerstagmorgen. Die genauen Umstände seien noch unklar. Die Opfer wurden demnach an mehreren Orten gefunden.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-388758/1 (dpa)