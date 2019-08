13:51 Uhr

Virtuelles Krankenhaus in NRW - Fachärzte digital vernetzt

Die Expertise der nordrhein-westfälischen Fachärzte soll landesweit auf einer digitalen Plattform gebündelt werden.

Mit dem sogenannten virtuellen Krankenhaus soll die medizinische Versorgung in allen Regionen des Landes deutlich verbessert werden. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gemeinsam mit Spitzenvertretern des Gesundheitswesens in Düsseldorf an. Das virtuelle Krankenhaus soll unter anderem den elektronischen Austausch von Patientendaten sowie Video-Sprechstunden ermöglichen. (dpa)

