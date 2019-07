vor 36 Min.

Von der Leyen beschwört Einheit Europas

In ihrer Bewerbungsrede für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen die europäische Einheit beschworen.

Nur dann könne sich Europa in der Welt behaupten, sagte die CDU-Politikerin im Europaparlament in Straßburg. Sie bekräftigte ihr Versprechen für ein klimaneutrales Europa bis 2050 und eine Senkung der Treibhausgase um bis zu 55 Prozent bis 2030. "Unsere drängendste Aufgabe ist es, unsere Planeten gesund zu halten", sagte von der Leyen. Sie kündigte eine Klimaförderbank an, die Investitionen von bis zu einer Billion Euro auslösen soll. (dpa)

Themen Folgen