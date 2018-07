vor 21 Min.

Von der Leyen lobt Asylkompromiss Newsticker

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den Asylkompromiss der Union gewürdigt.

Das Ergebnis schaffe "Ordnung an der Grenze und behält aber den klaren europäischen Gedanken bei", sagte von der Leyen in einem Gespräch mit Auslandsjournalisten. CDU und CSU wollen an der deutsch-österreichischen Grenze sogenannte Transitzentren für Flüchtlinge einrichten. Von dort sollen Asylbewerber, für deren Verfahren ein anderer EU-Staat zuständig ist, in diesen Staat zurückgebracht werden, wenn es entsprechende Abkommen gibt. Der SPD hält sich eine Zustimmung zum Asylkompromiss offen. (dpa)

