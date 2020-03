vor 55 Min.

Von der Leyen schlägt 30-tägiges Einreiseverbot in die EU vor

Ein 30-tägiges Einreiseverbot für die EU hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen.

Damit könne die Verbreitung des Coronavirus am besten begrenzt werden, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel. (dpa)

