22:45 Uhr

Vor Zinsentscheid: Dow tritt vor der Fed auf der Stelle

An der Wall Street haben die Anleger ihr Pulver weiter trocken gehalten.

Wie so oft vor wichtigen geldpolitischen Ereignissen hielten sie sich zurück, sagte Analyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda mit Blick auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Dow Jones fuhr mit 26 112,53 Punkten ein knappes Plus von 0,09 Prozent ein. Ein zwischenzeitlicher Kursanstieg beim Euro ist wieder abgeflacht. Im späten US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1216 Dollar. (dpa)

