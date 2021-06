Vorerst noch kein Lokführer-Streik

Bei der Deutschen Bahn droht in den nächsten Wochen noch kein Streik.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will ihre Mitglieder erst zu einer Urabstimmung aufrufen, die für den 9. August 2021 ausgezählt werden soll, wie der Vorsitzende Claus Weselsky am Donnerstag in Berlin sagte.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-124680/1 (dpa)