Deschamps: "Werden alles geben, was wir können"

Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps erwartet im WM-Finale gegen Argentinien einen "sehr starken Gegner".

"Wir müssen unsere Qualitäten nutzen, die Schlüsselspieler müssen den Unterschied machen, vielleicht wird das Team gewinnen, das weniger Fehler macht. Wer immer das schaffen wird, wird das Spiel gewinnen", sagte Deschamps in Al-Chaur nach dem 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Marokko. Argentiniens Superstar Lionel Messi sei in "großartiger Form".

Auf den zweiten Final-Einzug in Serie nach 2018 sei er "natürlich stolz. Wir wissen alle, dass wir jetzt die Chance haben, unseren Titel zu verteidigen", sagte der 54-Jährige. Frankreich kann als erstes Team seit Brasilien 1962 den zweiten WM-Titel nacheinander feiern. "Das ist schon eine großartige Leistung, aber wir werden alles geben, was wir können, um sicherzustellen, dass wir am Sonntag noch glücklicher sind", sagte Deschamps.

Mittelfeldspieler Antoine Griezmann freut sich auf sein zweites WM-Endspiel nach dem Triumph 2018. "Ich fokussiere mich schon auf das Finale am Sonntag und versuche, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben", sagte der 31-Jährige. Gegen Argentinien erwarte er auch wegen der zahlreichen südamerikanischen Fans ein "hartes Spiel. Wir werden uns ab morgen vorbereiten und sehen, wie wir ihnen weh tun können", sagte er.

