Modric führt Kroatiens WM-Kader mit Bundesliga-Erfahrung an

Angeführt vom 37 Jahre alten Luka Modric reist Vizeweltmeister Kroatien auch mit reichlich Bundesliga-Erfahrung zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar.

Für den 26-köpfigen Kader berief Nationaltrainer Zlatko Dalic am Mittwoch für die Abwehr Josip Stanisic vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München, Josko Gvardiol von Pokalsieger RB Leipzig und Borna Sosa vom VfB Stuttgart.

Im Mittelfeld wird Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt mit dabei sein, im Angriff setzen die Kroaten auch wieder auf die Torjägerqualitäten von Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim sowie auf den ehemaligen Bundesliga-Profi Ivan Perisic, der mittlerweile für Tottenham Hotspur spielt. Nicht dabei ist der ehemalige Frankfurter Ante Rebic vom AC Mailand.

Die Kroaten, die bei der WM 2018 in Russland im Finale gegen Frankreich verloren hatten, spielen bei der WM in Katar in einer Gruppe mit Belgien, Kanada und Marokko.

