16:21 Uhr

Wacken 2019: Gelände wegen Unwetters erneut teilweise geräumt

Sicherheit geht vor: Bereits zum zweiten Mal musste am Freitag ein Teil des Wacken-Festivalgeländes geräumt werden.

Zum wiederholten Mal ist am Freitag ein Teil des Geländes des Wacken-Festivals 2019 wegen Unwetters geräumt worden. Hier lesen Sie alle Informationen.

Der Wettergott meint es heuer nicht gut mit den Besuchern des Wacken-Festivals: Bereits zum zweiten Mal mussten am Freitag Teile des Geländes des Musikfestivals geräumt werden. Grund: Ein schweres Unwetter droht über das Event hinwegzuziehen.

Wacken 2019: Räumung des Festival-Geländes wegen Unwetter

Am Freitagmittag musste das Bühnenprogramm wegen des drohenden Gewitters pausiert werden. Das Infield, also der Bereich, in dem die Konzerte stattfinden, wurde vollständig geräumt. Die Besucher wurden von den Veranstaltern aufgefordert, das Gelände zu verlassen und Schutz zu suchen, bis das Unwetter vorbeigezogen ist.

Die Warnung wurde sowohl via Lautsprecherdurchsagen auf dem Gelände, als auch über Social Media und Push-Mitteilungen auf das Smartphone verbreitet. Dabei warnen die Veranstalter auch ganz deutlich vor der Gefahr, die von Blitzen ausgeht: „Blitze sind lebensgefährlich! Setzt euch in eure Autos und wartet, bis das Gewitter vorbeigezogen ist.

Wenn ihr noch Plätze habt, nehmt auch bitte andere Metalheads mit auf!“ Die Unwetterwarnung des deutschen Wetterdienstes gilt bis in den späten Nachmittag hinein. Bereits am Mittwoch musste ein Teil des Festivalgeländes wegen eines Gewitters vorübergehend gesperrt werden.

Wacken 2019: Größtes Festival der Metal-Szene

Rund 170 Bands sind beim Wacken-Festival 2019 dabei. Headliner beim diesjährigen 30. Jubiläum sind unter anderem Sabaton und Slayer. Das Wacken ist das größte Festival der Metalszene, im letzten Jahr strömten rund 75.000 Fans zu dem Event in Schleswig-Holstein.

Wer keine Karten hat, das Festival aber trotzdem verfolgen will, kann dies bequem von zuhause aus tun. Die Telekom überträgt ausgewählte Konzerte auch in diesem Jahr wieder kostenlos im Live-Stream. Auch die Wacken-Veranstalter selbst bieten hier auf YouTube wieder das WackenTV an. Dabei sollen Aufnahmen von Konzerten, Hintergründe und Interviews gezeigt werden. (AZ)

