vor 34 Min.

Waldbrand bei Berlin - Feuerwehr kämpft gegen die Glut Newsticker

Drei Tage nach Ausbruch des Waldbrands vor den Toren Berlins hat die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle, die Glutnester aber noch nicht komplett gelöscht.

Es flamme immer mal wieder auf, sagte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark. In der Nacht traf Unterstützung von der Bundeswehr ein. Ein Pionierpanzer soll Schneisen in den Wald bei Treuenbrietzen brechen, damit die Feuerwehr näher an die letzten Glutnester herankommt. In der Nacht konnten alle Einwohner wieder in ihren Häusern schlafen. Der Kreis hob die Evakuierung von Klausdorf und Tiefenbrunnen auf. (dpa)

