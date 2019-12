vor 7 Min.

Wanderer in den Alpen tödlich verunglückt

Ein 59 Jahre alter Wanderer ist am Brauneck in Bayern tödlich verunglückt.

Der Münchner war gestern mit seiner Frau gegen Mittag am Berg unterwegs, als er an einer schmalen Stelle ausrutschte, wie die Polizei heute mitteilte. Der Mann stürzte etwa 100 Meter eine steile Bergflanke hinab. Andere Wanderer versuchten den Verunglückten noch am Unfallort zu reanimieren, jedoch erfolglos. Die Rettungskräfte konnten beim Eintreffen nur noch den Tod feststellen. (dpa)

