vor 22 Min.

Warnstreik der Flugbegleiter - Flüge im Südwesten gestrichen

Stuttgart (dpa) – Der Warnstreik der Kabinengewerkschaft Ufo wirkt sich auch auf den Flugbetrieb im Südwesten aus.

Der Stuttgarter Flughafen listete am Nachmittag im Flugplan auf seiner Internetseite 20 gestrichene Abflüge auf. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und in Friedrichshafen war laut Webseite jeweils ein Flug betroffen. Ufo hatte am frühen Morgen Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress an mehreren deutschen Flughäfen zu einem Warnstreik bis Mitternacht aufgerufen. (dpa)

Themen folgen