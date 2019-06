vor 21 Min.

Warum an Wochenenden mehr Menschen im Krankenhaus sterben

Am Wochenende aufgenommene Klinikpatienten haben ein höheres Risiko zu sterben.

Das zeigen Daten aus verschiedenen Ländern. Dieser Wochenendeffekt wird auf eine schlechtere Versorgung an Samstagen und Sonntagen zurückgeführt - Experten bezweifeln diese These jetzt. Britische Forscher überprüften Studien. Mit dem Ergebnis, dass keine klare Ursache für die höhere Sterblichkeitsrate abzuleiten sei, schließen sie im Fachmagazin "BMJ Open". Erforscht werden müsse, ob Menschen, die am Wochenende in die Notaufnahme kommen, im Mittel schwerer erkrankt sind als die unter der Woche. (dpa)

