16:49 Uhr

Wegbegleiter gedenken Helmut Kohl an erstem Todestag Newsticker

Am ersten Todestag von Helmut Kohl haben Wegbegleiter und politische Freunde den früheren Bundeskanzler gewürdigt.

Rund 150 Menschen nahmen an einem stillen Gedenken an der Grabstätte im Adenauer-Park in Speyer teil. In einer Vase vor dem Grab stand ein großer Rosenstrauß der Witwe des CDU-Politikers, Maike Kohl-Richter, die schwarz gekleidet mit Hut und Sonnenbrille erschien. An ihrer Seite stand CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Helmut Kohl war am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. (dpa)

