vor 49 Min.

Wegen Hitze: Hochbetrieb bei ADAC-Luftrettung

Die extreme Hitze hat auch bei den Luftrettern des ADAC für Hochbetrieb gesorgt.

Im Juli flog die gemeinnützige ADAC Luftrettung bundesweit 5555 Einsätze, wie ein Sprecher in München mitteilte. Damit rückten die Rettungshubschrauber täglich rund 180 Mal Einsätzen aus. Das war durchschnittlich rund 20 Prozent häufiger als an anderen Tagen im Jahr mit rund 150 Einsätzen am Tag. Bei jedem zweiten Einsatz sei es um einen internistischen Notfall gegangen, etwa akute Herz-Kreislaufprobleme. (dpa)

