vor 57 Min.

Weiter keine Lösung für Migranten auf italienischem Schiff Newsticker

Für die seit Tagen auf einem italienischen Schiff festsitzenden Migranten gibt es trotz Drohungen aus der Regierung in Rom weiter keine Lösung.

Ein Treffen von Vertretern mehrerer EU-Staaten endete in Brüssel ohne konkretes Ergebnis. Wie es mit den rund 150 Migranten auf der "Diciotti" nun weitergeht, ist unklar. Die Lage auf dem Boot ist kritisch. Abgeordnete der oppositionellen Sozialdemokraten in Italien berichteten von einem Hungerstreik an Bord. Italien will, dass auch andere EU-Staaten Migranten aufnehmen. (dpa)

