vor 39 Min.

Weitere Anklage gegen Harvey Weinstein in Los Angeles

Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein muss sich in einem weiteren Strafprozess in Kalifornien verantworten.

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles teilte mit, dass in zwei Fällen Anklage wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung erhoben wurde. Die Vorwürfe stammen von zwei nicht namentlich genannten Frauen. Weinstein steht seit heute in New York vor Gericht. Mehr als zwei Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Produzenten war Weinstein zum Auftakt des Prozesses vor dem Obersten Gericht des Bundesstaates New York in Manhattan erschienen. (dpa)

