11:21 Uhr

Weitere Explosion in Hotel in Sri Lanka

Nach der Serie von Anschlägen in Sri Lanka hat es in einem Hotel in einem Vorort der Hauptstadt Colombo eine siebte Explosion gegeben.

Dabei kamen nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben. Es handelte sich um ein kleines Hotel in Dehiwala-Mount Lavinia. Zuvor waren bei Anschlägen auf drei christliche Kirchen und drei Fünf-Sterne-Hotels in dem südasiatischen Inselstaat nach Behördenangaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 450 weitere verletzt worden. Unter den Toten waren demnach mindestens elf Ausländer. Zunächst bekannte sich niemand zu den Angriffen. (dpa)

Themen Folgen