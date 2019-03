vor 2 Min.

Weiterer Präsidentschaftsbewerber bei US-Demokraten

Das Feld der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA ist weiter gewachsen.

Am Donnerstag kündigte der Bürgermeister von Miramar im US-Bundesstaat Florida, Wayne Messam, seine Kandidatur für das parteiinterne Rennen an. Bislang ist der 44-Jährige noch nicht groß auf der politischen Bühne des Landes in Erscheinung getreten. Der Sohn jamaikanischer Einwanderer ist seit 2015 Bürgermeister der 130 000-Einwohner-Stadt nordwestlich von Miami. Messam reiht sich ein in eine Riege von mehr als einem Dutzend Anwärtern in seiner Partei. (dpa)

