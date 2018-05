vor 55 Min.

Wieder Überflutungen - Temperaturen über 30 Grad Newsticker

Während der Norden und Osten weiter schwitzen, hat es im Westen und in der Mitte Deutschlands wieder gekracht.

Gewitter mit Starkregen setzten in Hessen Straßen und Keller unter Wasser, kleinere Hänge kamen ins Rutschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ein ähnliches Bild bot sich in einigen Orten in Rheinland-Pfalz und im Münsterland. Morgen dürften der Norden und Osten weitgehend von Gewittern verschont bleiben. Tiefdruckgebiet "Wilma" bringt aber bis einschließlich Samstag immer wieder Schauer und örtliche Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst ankündigte. (dpa)

