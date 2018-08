22:06 Uhr

Wilders stoppt Mohammed-Karikaturenwettbewerb Newsticker

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat einen geplanten Wettbewerb für Mohammed-Karikaturen abgesagt.

Um die Gefahr zu vermeiden, dass es Opfer durch islamistische Gewalt geben könnte, habe er beschlossen, den Wettbewerb zu stoppen, heißt es in einer Erklärung des 54-Jährigen. Er wolle nicht, dass der Wettbewerb "als Entschuldigung für islamistische Gewalt gebraucht wird". Der von Wilders im Parlamentsgebäude in Den Haag ursprünglich für dieses Jahr geplante Wettbewerb mit Karikaturen, die den Propheten Mohammed zeigen, hat vor allem in Pakistan Proteste ausgelöst. (dpa)

