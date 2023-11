Skisaison beginnt auch am Feldberg

Schnee gibt es genug: Anders als im Vorjahr startet die Wintersportsaison im Feldberg-Gebiet zum anvisierten Termin. Auch an anderen Orten im Land kann Ski gefahren werden.

Zum Saisonstart werden im großen Wintersportgebiet Feldberg am Freitag sieben Lifte in Betrieb gehen. "Die Schneeverhältnisse sind wunderbar", sagte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, auf Anfrage in Todtnau (Kreis Lörrach). Die Schneehöhe betrug demnach am Donnerstag gut 60 Zentimeter.

Der Verbund betreibt im Kerngebiet 17 Lift- und Bahnanlagen. Das Skigebiet ist aus eigener Sicht das größte in Deutschland nördlich der Alpen. "Wir empfehlen, Tickets online zu kaufen", sagte Probst.

Nach ergiebigen Schneefällen hatten Lifte der Schwarzwald-Gebiete Unterstmatt, Seibelseckle und Ruhestein bereits Mitte der Woche den Startschuss für die Skisaison gegeben.

Auf der Schwäbischen Alb war nach Angaben des Tourismusverbands zunächst ein Lift in Münsingen (Kreis Reutlingen) geöffnet. Zum Wochenende dürften es dann mehr werden, sagte ein Sprecher.

(dpa)