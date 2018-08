vor 19 Min.

Wird die Unglücksbrücke von Genua abgerissen?

Die Überreste der Unglücksbrücke in Genua sollen nach Ansicht von Politikern abgerissen werden.

"Wir müssen so schnell wie möglich auf den Abriss von all dem, was von der Morandi-Brücke übrig geblieben ist, abzielen", sagte der Präsident der Region Ligurien und Kommissar für den Wiederaufbau, Giovanni Toti, italienischen Nachrichtenagenturen zufolge. Nach Angaben von Experten muss ein Teil der Reste schnell abgerissen oder gestützt werden. Das geht aus einem Schreiben einer Kommission an die Behörden hervor, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Unter der Brücke liegen einige Wohnhäuser, die bereits evakuiert wurden. (dpa)

