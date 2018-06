vor 50 Min.

Wohnhaus explodiert in Wuppertal - Fünf Schwerverletzte Newsticker

In der Häuserreihe klafft eine Lücke.

Schutt, Steine, Fensterrahmen und Möbel bedecken die Straße. Ein Auto ist vom Trümmerhagel völlig zerstört. Beißender Geruch liegt in der Luft. Bei einer gewaltigen Explosion sind in der Nacht zum Sonntag in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Wuppertal fünf Menschen schwer verletzt worden. Weitere 31 Menschen konnten sich retten oder gerettet werden. Ein weiterer großer Teil des Hauses stürzt am Morgen ein. "Die Ursachensuche gestaltet sich schwierig", sagt ein Polizeisprecher. (dpa)

