vor 18 Min.

Zehn mutmaßliche Migranten in Lastwagen nahe London entdeckt

Die britische Polizei hat am Abend zehn mutmaßliche Migranten in einem Lastwagen in Waltham Abbey der Nähe von London entdeckt.

Einer der Männer sei mit akuten Beschwerden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Agentur PA. "Der Fahrer wurde festgenommen, die Ermittlungen dauern an", wurde eine Sprecherin der Polizei in der Grafschaft Essex zitiert. Nur Stunden zuvor waren 16 mutmaßliche Migranten in einem versiegelten Lastwagenauflieger auf einer Fähre zwischen Frankreich und Irland entdeckt worden. (dpa)

