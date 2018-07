vor 52 Min.

Zuckerberg will Posts von Holocaust-Leugnern nicht entfernen Newsticker

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will Beiträge von Holocaust-Leugnern nicht von seiner Plattform verbannen.

In einem Interview des US-Technikblogs Recode sagte Zuckerberg, er selbst sei Jude und es gebe eine Reihe von Menschen, die den Völkermord an den Juden im Zweiten Weltkrieg bestritten. Das finde er sehr beleidigend. Aber er glaube nicht, dass diese Menschen absichtlich falsch liegen. Es müsse aber verhindert werden, dass die Inhalte weit verbreitet werden. Die Aussagen Zuckerbergs sorgten für heftige Kritik in den sozialen Netzwerken. (dpa)

