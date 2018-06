vor 40 Min.

Zugunglück in Österreich mit umgekippten Waggons - Verletzte Newsticker

Bei einem Zugunglück sind im Osten Österreichs mehrere Menschen verletzt worden.

Ein Nahverkehrszug entgleiste am Morgen in der Nähe von Völlerndorf, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. In dem Personenzug befanden sich dutzende Passagiere, darunter viele Kinder. Zwei Waggons des Zugs der Mariazellerbahn seien umgekippt. Diese Bahn verbindet den bekannten Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark mit der niederösterreichischen Landeshautstadt St. Pölten. (dpa)

