vor 35 Min.

Zusammenstöße in Hongkong überschatten Nationalfeiertag

Zeitgleich mit den Feierlichkeiten zu Chinas 70.

Geburtstag ist es in Hongkong erneut zu schweren Ausschreitungen gekommen. Im Anschluss an zunächst friedliche Proteste der Demokratiebewegung lieferten sich an mehreren Orten radikale Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Erstmals wurde laut einem Bericht ein Demonstrant mit scharfer Munition angeschossen. Die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete, dass der junge Mann an der Brust getroffen wurde. (dpa)

