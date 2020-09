vor 50 Min.

Zverev erreicht bei US Open zum ersten Mal Grand-Slam-Finale

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den US Open in New York zum ersten Mal in seiner Karriere das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Der 23 Jahre alte Hamburger gewann am Freitag gegen Pablo Carreño Busta aus Spanien 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

© dpa-infocom, dpa:200912-99-528455/1 (dpa)

