14:01 Uhr

Zwangspause für Skispringer Eisenbichler

Eine Bruchlandung auf Eis hat Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler für unbestimmte Zeit außer Gefecht gesetzt.

"Ich bin am Parkplatz vor meinem Auto ganz klassisch auf einer Eisplatte weggerutscht und wollte mich mit der rechten Hand abstützen. Dabei habe ich mir die Verletzung zugezogen", schilderte Eisenbichler in einer Verbandsmitteilung sein Missgeschick in seiner Heimat Ruhpolding. Beim Weltcup am Wochenende im italienischen Val di Fiemme wird Eisenbichler fehlen. Für ihn rückt Martin Hamann ins Team. (dpa)

