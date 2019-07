vor 17 Min.

Zwei Männer in Höhle eingeschlossen - Wassermassen

In der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg sind zwei Menschen von ansteigenden Wassermassen überrascht worden - und eingeschlossen.

Zwei Rettungstaucher seien am Abend zu den Männern vorgedrungen, sagte Feuerwehrkommandant Harald Herrmann. Ihnen gehe es gut. Die in Not geratenen seien in der "Reutlinger Halle", einem der Hohlräume, eingeschlossen. Dieser liege höher als die eigentlichen Wassermassen, die weiter steigen würden. Ein kleines Team mit Rettern bleibe in der Nacht vor Ort. (dpa)

Themen Folgen