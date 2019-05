10:55 Uhr

Zwei Tote in Wohnhaus gefunden - Erhöhte Kohlenmonoxid-Werte

Zwei Menschen sind am Samstagmorgen tot in einem Wohnhaus in Bernau am Chiemsee entdeckt worden.

"Wir gehen derzeit von einem Unglück aus", sagte eine Polizeisprecherin. Angehörige hatten den Mann und die Frau leblos in dem Wohnhaus im Ortsteil Weisham gefunden und den Notarzt alarmiert. Die Retter stellten mit Messgeräten erhöhte Kohlenmonoxid-Werte in dem Haus fest. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler, könnte eine defekte Ölheizung zu dem Unglück geführt haben. (dpa)

