vor 22 Min.

Zwei Weltkriegsbomben in Gießen unschädlich gemacht

Zwei bei Bauarbeiten im mittelhessischen Gießen gefundene Weltkriegsbomben sind am Abend unschädlich gemacht worden.

Rund 2500 Menschen konnten in der Nacht nach Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das teilte die Stadt mit. Am Nachmittag waren eine deutsche und eine amerikanische Fliegerbombe bei Bauarbeiten gefunden worden. Die deutsche Bombe wog 250 Kilogramm, die andere 50 Kilogramm. Zuerst wurde die kleinere Bombe entschärft. Kurze Zeit später folgte eine kontrollierte Sprengung der größeren. (dpa)

