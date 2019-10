vor 20 Min.

Zwischenstopp: Mette-Marit und Haakon besuchen Köln

Auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse hat das norwegische Kronprinzenpaar einen Zwischenstopp in Köln gemacht.

Kronprinzessin Mette-Marit und ihr Mann, Thronfolger Haakon, kamen am Nachmittag mit einem Sonderzug aus Berlin an. Mette-Marit ist Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland. Ihr Land ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Das Kronprinzenpaar besuchte in Köln eine Buchhandlung, in der auch die Autorin Maja Lunde dabei war. Lunde hat unter anderm das Buch "Die Geschichte der Bienen" geschrieben. (dpa)

