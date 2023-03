Hochzeit und ein runder Geburtstag bei den Wittelsbachern

Im Hause Wittelsbach gibt es dieses Jahr viel zu feiern.

Am 20. Mai heiraten Ludwig Prinz von Bayern und seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink in der Münchner Theatinerkirche, wie die Verwaltung der Familie am Freitag mitteilte. Anschließend sei ein Empfang in Schloss Nymphenburg geplant.

Am 14. Juli folgt der 90. Geburtstag des Familienoberhaupts Herzog Franz von Bayern. Der Urenkel von König Ludwig III. will diesen Anlass am 22. Juli mit einen Dankgottesdienst in der Kirche St. Michael in München feiern. An beiden Veranstaltungen würden auch Abordnungen bayerischer Traditionsvereine teilnehmen.

"Herzog Franz und das Brautpaar sind sich bewusst, dass viele Menschen durch die weltweiten Krisen und ihre Auswirkungen akute Not leiden", hieß es weiter. Hochzeiten seien jedoch auch in dunklen Zeiten immer schon gefeiert worden, nicht zuletzt, um die Zuversicht zu erhalten. Das Brautpaar rief dazu auf, an den Hilfsverein Nymphenburg zu spenden, auch Franz von Bayern will den Angaben zufolge verschiedene soziale und humanitäre Projekte mit einem finanziellen Betrag unterstützen. Zudem habe er sich anders als früher anlässlich seines Geburtstages für eine kleinere Variante entschieden - statt eines Festaktes sei nur ein Gottesdienst geplant.

Der 40 Jahre alte Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink hatten vergangenen Sommer ihre Verlobung verkündet. Der Bräutigam studierte Jura mit Fokus auf das Thema Menschenrechte und engagiert sich in der Entwicklungshilfe. Zudem habe er repräsentative und ehrenamtliche Aufgaben für die Familie übernommen. Evekink wurde der Mitteilung zufolge 1989 geboren. Sie wuchs in Kanada und den Niederlanden auf, studierte Politik- und Kriminalwissenschaften in England und arbeitete unter anderem bei den Vereinten Nationen in New York. Derzeit ist sie an der Universität Oxford tätig.

(dpa)