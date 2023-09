Neue Brücke über dem Teltowkanal in richtiger Position

In Berlin-Tempelhof ist eine neue, 900 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke über den Teltowkanal in Position geschoben worden.

Die Brücke befindet sich südlich des S-Bahnhofs Attilastraße und ist ein wichtiger Teil beim Wiederaufbau und Ausbau der Dresdner Bahn. "Mit Inbetriebnahme der Dresdner Bahn 2025 fahren dann Fern- und Nahverkehrszüge über diese neue Brücke", sagte Alexander Kaczmarek, Bevollmächtigter der Deutschen Bahn für die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Die neue Brücke über den Teltowkanal ist 67 Meter lang und 12,5 Meter hoch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die Züge liegt bei 160 Stundenkilometern. Die Herstellungskosten für die rund 900 Tonnen schwere Brücke betragen rund 19 Millionen Euro. Der Einschub erfolgte bis Donnerstagabend, 21.00 Uhr.

Die Dresdner Bahn zwischen Berlin-Südkreuz und der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg existiert bereits seit 1875. In den vergangenen Jahren wurde die 16 Kilometer lange Strecke für den modernen Bahnverkehr wiederauf- und teils neugebaut. Die Dresdner Bahn soll auch zu einer kürzeren Reisezeit zwischen Berlin und Dresden von rund 80 Minuten sorgen, derzeit sind es um die 120 Minuten. "Damit beseitigt die DB Kapazitätsengpässe von Berlin Richtung Süden und bindet den Flughafen BER besser an die Hauptstadt an", sagte Kaczmarek.

(dpa)