Autofahrerin prallt in Lkw-Anhänger und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist im Berchtesgadener Land in einen Anhänger geprallt und schwer verletzt worden.

Ein Lasterfahrer sei auf der Bundesstraße 21 bei Schneizlreuth in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte der Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Dienstag mit. Durch die Kollision sei die 34-Jährige am Montagabend in ihrem Auto eingeklemmt worden, hieß es. Zeugen verständigten den Notruf.

Zahlreiche Rettungskräfte befreiten die Frau aus ihrem verbeulten Auto, wobei sie nach BRK-Angaben dessen Dach entfernen mussten. Sie brachten die 34-Jährige mit dem Hubschrauber ins Klinikum Traunstein. Der 36 Jahre alte Lkw-Fahrer sei unter Schock gestanden und habe über Schmerzen geklagt, hieß es. Er wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wurde nach Angaben des BRK ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ein Gutachter solle nun den genauen Unfallhergang klären.

(dpa)