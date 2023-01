27-jährige Frau stürzt nach Streit von Balkon und stirbt

Eine 27-jährige Mutter mehrerer Kinder ist in Berlin von einem Balkon im sechsten Stock gestürzt und gestorben.

Zuvor soll es nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zu Mittwoch in der Wohnung in Marzahn einen Streit zwischen ihr und einem gleichaltrigen Mann gegeben haben. Dieser verlagerte sich aus der Wohnung auf den Balkon, dort soll die Frau dann nach unten gefallen sein.

Weitere Menschen aus der Wohnung sollen nach dem Vorfall gegen 3 Uhr am Morgen unten gerannt sein, um die Frau wiederzubeleben. Trotzdem starb sie wenig später im Krankenhaus. Die Kinder wurden dem Kindernotdienst übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

(dpa)