Ein Toter und vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Ein 58-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß nahe Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) tödlich verletzt worden.

Zudem erlitten zwei Frauen und zwei Männer bei der Kollision am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 31 Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Den Angaben zufolge geriet ein 86-Jähriger mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto des 58-Jährigen zusammen. Außerdem wurden bei dem Aufprall das Auto einer 62 Jahre alten Frau und das eines 72-Jährigen beschädigt.

Die Feuerwehr befreite den 58-Jährigen aus seinem Wagen. Später starb er in einer Klinik an seinen Verletzungen. Seine Beifahrerin sowie die übrigen drei Fahrer wurden teils schwer verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Während des Einsatzes blieb die B31 über mehrere Stunden gesperrt.

(dpa)