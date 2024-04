Brände

vor 18 Min.

Nach Brand in Wohnhaus: Bewohner tot aufgefunden

Ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr München mit der Aufschrift steht an der Feuerwache 1 in der Fahrzeughalle.

Rettungskräfte haben nach einem Brand in einem Wohnhaus in Rosenfeld (Zollernalbkreis) in der Küche einen leblosen Bewohner gefunden.