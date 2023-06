Radfahrer kollidiert mit Fußgänger: 56-Jähriger stirbt

Ein Fußgänger ist nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer in Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ums Leben gekommen.

Der 21 Jahre alte Radler war am späten Donnerstagabend ohne Licht auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei dabei - vermutlich aufgrund der Dunkelheit und weil er zu schnell war - mit dem Fußgänger kollidiert. Beide Männer seien gestürzt, mit den Köpfen aneinander geprallt und schwer verletzt worden. Der Fußgänger sei am Freitag an seinen Verletzungen in der Klinik gestorben.

(dpa)