Das Pandemielager von Franz Mensch in Buchloe ist eröffnet

Die Firma Franz Mensch stellt in Buchloe Schutzbekleidung her. Jetzt hat das Unternehmen groß investiert.

Pünktlich zum 50. Geburtstag des Unternehmens nimmt der Hersteller von Schutzbekleidung Franz Mensch sein neues Pandemielager in Buchloe in Betrieb. „Ausverkaufte Masken und verzweifelte Anrufe aus Arztpraxen darf es so nie wieder geben“, teilen die beiden Geschäftsführer Axel und Achim Theiler in einer Pressemitteilung mit. Corona sei noch immer da und die globalen Lieferketten für Schutzkleidung seien immer noch chaotisch. „Liefersicherheit hat oberste Priorität und es wäre fast fahrlässig, sich nicht vorzubereiten. Schutzkleidung ist essenziell.“

Die finale Phase auf der Baustelle des neuen Pandemielagers hatte das Unternehmen vor einige Herausforderungen gestellt. „Der Lieferverzug bei den Materialien sorgt für Zeitdruck und erfordert ein Höchstmaß an Feinabstimmungen“, sagte Axel Theiler unserer Redaktion. Auf einer Fläche von rund 3100 Quadratmetern stehe bei Mensch nun das größte private Pandemielager in Deutschland. Auf insgesamt 20.000 Paletten-Stellplätzen werden in der neuen Halle krisenrelevante Produkte wie Masken und Handschuhe gelagert. Unter anderem soll dort eine Notfallreserve von 20 bis 30 Millionen Mundschutzmasken bereitgehalten werden, schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Ebenso wie das Verwaltungsgebäude und das Hauptlager sei auch das neue Pandemielager mit einer Fotovoltaikanlage bestückt, die deutlich mehr Energie als die gesamte Firma Mensch jährlich verbraucht, produziere.

Über 30 Kilometer Traversen und Stützen sind im neuen Pandemielager verbaut. Foto: Franz Mensch

Das Material für Stützen und Traversen wiegt insgesamt rund 210 Tonnen und hat aneinandergereiht eine Länge von über 30 Kilometern, teilen die Gebrüder Theiler mit. Das halb-automatische Hochregallager hat eine Höhe von 20 Metern. Das Volumen des neuen Lagers entspricht umgerechnet 300 Lastwagenzügen, die aneinandergereiht eine Länge von über 7,5 Kilometer ergeben würden. In einem rollierenden System werde die Ware regelmäßig abverkauft und kontinuierlich mit neuer Ware nachgefüllt. Schließlich hätten auch Masken ein Haltbarkeitsdatum. „Egal, ob Corona, Ebola oder Vogelgrippe: Mit diesem Lager bleiben wir in Krisensituationen und bei Engpässen lieferfähig“, sagt Axel Theiler. Eine Notlage wie im Frühjahr 2020, als Schutzkleidung restlos ausverkauft war, soll so vermieden werden.

Das Unternehmen zog vor fünf Jahren von Eresing nach Buchloe. Die Franz Mensch GmbH gehört nach eigenen Angaben zu den europaweit führenden Herstellern von Produkten für Hygiene, Reinigung und Verpackung. Das inhabergeführte Familienunternehmen beschäftigt in Buchloe rund 180 Mitarbeiter und ist seit 50 Jahren Ansprechpartner, wenn es um Einweg- und Hygieneartikel sowie um Schutzbekleidung, Sicherheit, Gesundheit und Prävention geht. Am Freitag, 20. Mai, ist bei der Firma ein Tag der offenen Tür geplant.

