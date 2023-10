Bayern-Profi Kimmich zwei Spiele gesperrt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Nationalspieler Joshua Kimmich vom Bundesligisten FC Bayern München für zwei Spiele gesperrt.

Nach seiner Roten Karte in der vierten Minute beim 8:0 des deutschen Rekordmeisters am Samstag gegen Darmstadt 98 fehlt der 28-Jährige damit nicht nur im Topspiel bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky), sondern auch im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 11. November.

Kimmich hatte Lilien-Spieler Marvin Mehlem nach einer unsauberen Ballannahme kurz vor dem eigenen Strafraum zu Boden gezogen. Schiedsrichter Martin Petersen stellte den Mittelfeldspieler für seine Notbremse frühzeitig vom Platz.

(dpa)