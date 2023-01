Hertha holt Stürmer Niederlechner doch direkt aus Augsburg

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich kurz vor dem Ende der Winterpause im Sturm verstärkt.

Angreifer Florian Niederlechner wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Augsburg nach Berlin, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Der 32-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Über eine mögliche Ablöse machten beide Clubs keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sie im niedrigeren sechsstelligen Bereich liegen.

"Wir sind froh, dass wir den für den Sommer geplanten Wechsel nun kurzfristig doch schon in dieser Transferperiode umsetzen konnten", sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. Niederlechner war bereits am Dienstag an der Geschäftsstelle der Berliner gefilmt worden. Der Oberbayer spielte seit 2019 in Augsburg und erzielte in 89 Ligapartien 23 Tore. In dieser Saison traf er in 14 Bundesliga-Spielen viermal.

Der Stürmer passt unter anderem wegen seiner starken Arbeit im Gegenpressing gut in das System von Hertha-Trainer Sandro Schwarz, der damit nach dem Abgang von Davie Selke eine neue Alternative zu Stürmer Wilfried Kanga hat. Als guter Vorlagengeber könnte Niederlechner allerdings auch gemeinsam mit Kanga auflaufen. Laut der "Bild" (Dienstag) soll Niederlechner aber an einer Oberschenkelverletzung laborieren und noch nicht einsatzbereit sein.

(dpa)