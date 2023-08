Matthäus über Kane-Poker: Bayern hat alles richtig gemacht

Der Poker zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur um Stürmer-Star Harry Kane zieht sich. Die Münchner haben sich aus Sicht von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus nichts vorzuwerfen.

Lothar Matthäus hat seinen Ex-Club FC Bayern München für dessen bisheriges Vorgehen bei der angestrebten Verpflichtung von Stürmer Harry Kane gelobt. In seiner Kolumne für den TV-Sender Sky schrieb der Rekord-Nationalspieler am Montag, die Bayern würden momentan im Prinzip alles richtig machen. "Sie müssen jetzt abwarten, wie Tottenham sich entscheidet. Bayern hat sich für Kane mehrmals gestreckt, mehr können sie im Endeffekt nicht machen", erklärte Matthäus.

Der 62-Jährige erinnerte an die Verhandlungen mit dem FC Barcelona über einen Wechsel von Torjäger Robert Lewandowski im vergangenen Sommer. "Der Lewandowski-Poker mit Barcelona hat sich auch hingezogen, aber am Schluss hat man eine Lösung gefunden. Bayern hat das bekommen, was auch Tottenham möchte, nämlich mehr Geld", erläuterte Matthäus. Mit dem Blick auf den Saisonstart in der Premier League am kommenden Wochenende hofft er auf eine Lösung bei Kane noch in dieser Woche, "denn das wäre, glaube ich, im Sinn aller Beteiligten".

Kanes bisheriger Club Tottenham Hotspur soll Medienberichten vom Montag zufolge ein weiteres Angebot des FC Bayern für den 30-Jährigen abgelehnt haben. Dabei soll es um eine Gesamtsumme in einer Größenordnung um 100 Millionen Euro gegangen sein.

(dpa)