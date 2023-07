Mit Nübel und Mané: FC Bayern startet Vorbereitung

Der FC Bayern München hat offiziell die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen.

Während für Thomas Müller, Leroy Sané und Co. der Donnerstagmorgen mit einem Medizincheck im Krankenhaus begann, setzte Nationaltorhüter Manuel Neuer auf dem Trainingsgelände seinen Weg zum Comeback fort.

Im Anschluss an die medizinischen Untersuchungen sollte es dann auch für die anderen Profis an der Säbener Straße mit Leistungstests weitergehen. Mit dabei waren auch Torhüter Alexander Nübel, Rechtsverteidiger Bouna Sarr oder Angreifer Sadio Mané, die den Club unter anderem in diesem Sommer noch verlassen könnten.

Geplant ist, dass die Mannschaft am Samstag das erste Teamtraining absolviert. Am selben Tag will Trainer Thomas Tuchel mit seinen Spielern auch ins erste Trainingslager am Tegernsee reisen. Dort will der deutsche Fußball-Rekordmeister dann bis Donnerstag die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit fortsetzen.

(dpa)