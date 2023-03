Nationalspieler Vagnoman beim VfB auf der Bank

Außenverteidiger Josha Vagnoman sitzt auch nach seiner erstmaligen Nominierung für die Nationalmannschaft beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zunächst nur auf der Bank.

VfB-Trainer Bruno Labbadia gibt dem 22-Jährigen gegen den VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) erneut nicht das Vertrauen für die Startelf. Stattdessen spielt wie gewohnt Waldemar Anton neben Konstantinos Mavropanos, Hiroki Ito und Borna Sosa in der Defensive.

Bundestrainer Hansi Flick hatte Vagnoman am Freitag überraschend für den Neuanfang nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar nominiert. Als Neuling steht der Rechtsverteidiger im Kader für die Testpartien am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien.

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hält die überraschende Nominierung von Vagnoman durchaus für berechtigt. "Man darf nicht vergessen, dass er bei der U21-Nationalmannschaft immer tolle Leistungen gezeigt hat. Wir freuen uns, dass er dafür belohnt und berufen wurde", sagte Wehrle dem TV-Sender Sky.

Auch wenn Vagnoman zuletzt häufig nicht in der Stuttgarter Startformation stand, habe der Ex-Hamburger eine hohe Wertigkeit für den Club. Da habe Trainer Bruno Labbadia keine andere Sichtweise als Flick. "Die sehen beide das Gleiche, dass er ein absoluter Leistungsträger sein kann."

Unterdessen spielt VfB-Stürmer Silas Katompa Mvumpa nach seinem Ausgleichstor als Einwechselspieler zum 1:1 in Frankfurt am vergangenen Wochenende diesmal wieder für Juan José Perea von Beginn an.

Der VfL Wolfsburg startet mit Felix Nmecha, der ebenfalls in die Nationalmannschaft berufen worden war. Kapitän Maximilian Arnold kehrt nach seiner Gelbsperre zurück.

(dpa)