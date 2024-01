Bundesliga

13:20 Uhr

"Richtig schwer erwischt": BVB bangt um Hummels und Reus

Nach dem 3:0 in Darmstadt will Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga weiter Boden gutmachen. Ob die beiden Routiniers Mats Hummels und Marco Reus in Köln helfen können, ist aber fraglich.