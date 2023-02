Union Berlin will Sieg-Serie gegen RB Leipzig fortsetzen

Der 1.

FC Union Berlin will mit dem fünften Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig mindestens seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen. Die Eisernen reisen mit Ausnahme des verletzten András Schäfer in Bestbesetzung zur Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Red Bull Arena an. Der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf die Leipziger (4. Platz) beträgt drei Punkte.

In diesem Jahr sind die Berliner bei fünf Pflichtspielsiegen in fünf Partien noch ungeschlagen. Auf die Unterstützung der über 4500 eigenen Fans im Stadion werden die Unioner in der Anfangsviertelstunde aber verzichten müssen, die Anhängerinnen und Anhänger der Gäste wollen aus Protest gegen die Besitzstruktur und den Vereinsaufbau von RB Leipzig wieder schweigen. "Es ist die Botschaft der Fans, Punkt", sagte Fischer: "Bei mir geht es ja um Fußball. Das andere ist die Denkweise der Fans, das muss ja nicht meine sein."

